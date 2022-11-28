Улов на 1,3 млн. грн.: у Запоріжжі продовжують затримувати браконьєрів

Державні інспектори Запорізького рибоохоронного патруля продовжують попереджати грубі порушення правил рибальства на зимувальних ямах в акваторіях Каховського та Дніпровського водосховищ та виявляти факти незаконної реалізації водних біоресурсів.

Про це повідомляє Запорізький рибоохоронний патруль.

В результаті комплексних рибоохоронних заходів до природнього середовища існування випущені понад 500 екземплярів

На річці Конка, поблизу смт Малокатеринівка, спільною рейдовою групою державних інспекторів Запорізького рибоохоронного патруля та водної поліції задокументовано грубе порушення правил рибальства. Двоє громадян з гумового човна за допомогою двох сіток незаконно добули 90 кг риби: 838 карасів сріблястих та 2 сазана. Збиток становить 1,332 млн. грн.

На узбережжі річки Кушугум, поблизу смт Кушугум, спільна рейдова група виявила дюралевий човен «Южанка», в якому знаходилась сітка із рибою. У воду вдалося повернути 221 карася сріблястого.

За фактами виявлення та вилучення заборонених знарядь лову та човна, власників яких встановити не вдалося, оформили 3 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.

В ході подальших рибоохоронних заходів спільною рейдовою групою здійснено меліоративне тралення на акваторії Каховського водосховища, поблизу с. Лисогірка Запорізького району. Тут вилучили 22 раколовки, з яких у живому вигляді у воду повернули 325 раків та 5 сомів.

В місцях реалізації водних біоресурсів державні інспектори задокументували 2 факти реалізації риби без документів, які підтверджують законність її вилучення. Так, у Запоріжжі по вул. Запорізька у реалізатора вилучили до рішення суду 8 кг коропа, а по вул. Шкільна – 5 кг плітки.

На винних осіб оформили 2 протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Водні біоресурси вилучені до рішення суду.

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