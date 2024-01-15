Уламки збитої в Дніпровському районі ракети пошкодили приватний будинок

Все ж не обійшлося без руйнувань.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, через падіння уламків ракети в одному з приватних будинків у Дніпровському районі пошкоджено приватну оселю. Керівник ОВА Сергій Лисак зазначив, що там вибите вікно. Однак серйозних руйнувань немає.

Крім цього, росіяни 11 разів атакували Нікопольщину. Застосували по території 9 дронів-камікадзе та 2 рази обстріляли з артилерії. Під удар потрапили Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. В останній пошкоджено господарські споруди. Але без людських жертв.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпровському районі збили ракету Х-59, яка летіла в бік Дніпра. Спочатку інформації про будь-які пошкодження не надходило.

Читайте також:

Українська