Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, через падіння уламків ракети в одному з приватних будинків у Дніпровському районі пошкоджено приватну оселю. Керівник ОВА Сергій Лисак зазначив, що там вибите вікно. Однак серйозних руйнувань немає.
Крім цього, росіяни 11 разів атакували Нікопольщину. Застосували по території 9 дронів-камікадзе та 2 рази обстріляли з артилерії. Під удар потрапили Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. В останній пошкоджено господарські споруди. Але без людських жертв.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпровському районі збили ракету Х-59, яка летіла в бік Дніпра. Спочатку інформації про будь-які пошкодження не надходило.
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Дуже гарно!