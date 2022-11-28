Уламки розрізали життя на “до” та “після”: у Дніпрі врятували тяжкопораненого бійця

У Дніпрі лікують тяжкопораненого хлопця.

Історію хлопця розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, до обласної лікарні потрапив Віталій. Хлопець навчався в Одеському ліцеї морського транспорту. Після закінчення мріяв про великі всесвітні подорожі, але через війну його мрії та плани так і не здійснилися.

Він отримав тяжке поранення, після чого провів десятки днів в реанімації. Наразі Віталій вже при тямі та може говорити.

Втративши нирку, зберіг віру в життя та в майбутнє.

Йому в цьому допомагає медсестра Марина, їй 40, вона виховує сина 14 років.

Віталій за цей час став навіть більше ніж син.

Вона віддає йому все в робочий та неробочий час.

І життя Віталія знову набуло сенсу. Він почав писати листи, говорити по телефону, не стаючи озлобленим і злим, вірячи в перемогу. Медсестра Марина завжди поруч, допомагаючи їсти, пити та вставати, – розповів Сергій Риженко.

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