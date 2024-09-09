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Уламки порізали все тіло: у Дніпрі рятують жінку з двома дітьми, які постраждали від ракетного удару по Павлограду

Сьогодні 14:11
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У лікарнях Дніпра рятують постраждалих від ракетного удару по Павлограду.

Новости Днепра про Уламки порізали все тіло: у Дніпрі рятують жінку з двома дітьми, які постраждали від ракетного удару по Павлограду

Серед них 34-річна Світлана. Під час ракетного удару вона з дітьми була вдома. Уламки скла порізали все її тіло. Незважаючи на травми жінка кинулася рятувати доньку та сина, які також стікали кров’ю. Їх вчасно госпіталізували до лікарні Дніпра.

Про це розповів лікар медзакладу, де лікується постраждала.

“Уламки від скла порізали все тіло на шматочки… Світлані – 34. В п’ятницю готувала дітей до школи. Сильний вибух перевернув життя жінки на “до” і “після”. Уламками скла побило все її тіло. Травмовані діти стікали кров’ю. В голові запаморочення та паніка. Кинулася рятувати дітей. За кілька хвилин під’їхала швидка екстренки, надавала допомогу. Дівчинку 9 років, сина 11 років та маму відправили до лікарні”, – розповів лікар.

Світлану зі струсом головного мозку, пораненням очей, різаними ранами рбличчя, грудної клітини, рук та ніг доправили в реанімацію. Їй одразу провели операцію, де перелили кров. Зараз вона почувається краще. 

Діти отримали менш серйозні травми. Вони знаходяться у дитячий лікарні. Їхній тато, який з 2019 року захищає Україну, завжди на зв’язку з родиною.

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Новости Днепра про Уламки порізали все тіло: у Дніпрі рятують жінку з двома дітьми, які постраждали від ракетного удару по ПавлоградуУкраїнська Новости Днепра про Уламки порізали все тіло: у Дніпрі рятують жінку з двома дітьми, які постраждали від ракетного удару по ПавлоградуРусский

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