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Укрзалізниця запустила новорічний ретро-поїзд: як він виглядає

Сьогодні 07:15
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Укрзалізниця вирішила порадувати українців у період різдвяно-новорічних свят. Компанія запустила святковий ретро-поїзд №894/893. Стало відомо, як він виглядає, а також скільки коштують квитки.

Новости Днепра про Укрзалізниця запустила новорічний ретро-поїзд: як він виглядає

У прес-службі національного перевізника повідомили, що казковий ретро-поїзд на паровозній тязі подарує пасажирам незабутні емоції та дозволить їм поринути в атмосферу минулого часу. Зазначено, що поїзд курсуватиме у Києві три вікенди поспіль — 24, 25, 31 грудня, а також 1, 7 та 8 січня.

Представники Укразалізниці пообіцяли, що на вокзалі людей зустрічатимуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах Київської дитячої залізниці проходитиме цікава екскурсія з історії української столиці.

До складу поїзда входять два старовинні паровози 1954 року, а також п’ять пасажирських вагонів із місцями для сидіння, зокрема вагон-буфет. Потяг вирушатиме з першої платформи Центрального залізничного вокзалу о 12.34. Поїздка триватиме трохи більше години. Майбутнім пасажирам порадили прийти заздалегідь на вокзал, щоб зробити фото на згадку.

Новости Днепра про Укрзалізниця запустила новорічний ретро-поїзд: як він виглядає

Квитки вже надійшли у продаж на сайті booking.uz.gov.ua (Київ-Пасажирський – Київ-Казковий, поїзд №894/893). Їх також можна придбати у касах вокзалів. Дорослий квиток коштує від 138 грн, а дитячий – від 104 грн.

Якщо буде оголошено повітряну тривогу до відправлення поїзда зі ст. Київ-Пасажирський рейс перенесуть на 14.00. Якщо до цього часу її не скасують, пасажирам доведеться здати квитки та перенести поїздку на інший день.

“Безпека – на першому місці, але свято – за розкладом!” – наголосили співробітники Укрзалізниці.

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Новости Днепра про Укрзалізниця запустила новорічний ретро-поїзд: як він виглядаєУкраїнська Новости Днепра про Укрзалізниця запустила новорічний ретро-поїзд: як він виглядаєРусский

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