Коли почнуть ходити потяги до Херсона та Миколаєва: розклад

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом, протягом 10 днів також планують запустити пасажирські поїзди до Херсона.

Перший пасажирський потяг вирушить до Миколаєва вже 14 листопада. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових.

Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах “Укрзалізниці”.

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Крім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що протягом 10 днів “Укрзалізниця” також розраховує відновити залізничне пасажирське сполучення з деокупованим Херсоном.

“Залізничники разом з ДСНС завершують обстеження колій і вже почали ремонт пошкодженої інфраструктури (на Херсонщині – ред.). Розраховуємо, що відновити залізничне пасажирське сполучення з обласним центром ми зможемо протягом 10 днів”.

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