“Укрзалізниця” розгорне “Фортеці незламності” на вокзалах під час блекаутів

Майже в усіх містах України з’явилися “Пункти незламності”, де люди можуть обігрітися, зарядити гаджети та зв’язатися з рідними в разі відсутності комунікацій.
Також зарядити телефон можна в Епіцентрах та відділеннях поліції.
Окрім цього на допомогу громадянам України стала “Укрзалізниця”. У компанії обіцяють розгорнути на вокзалах “Фортеці незламності” (пункти обігріву) на вокзалах під час блекауту.
Про те, що фортеці відкриватимуться через годину після початку блекауту – повідомив голова правління компаніі Олександр Камишін.
Окрім тепла на вокзалах будуть доступні:
За словами Олекандра Камишіна “Укрзалізниця” готувалася до зими й повної незалежності від центрального теплопостачання ще з літа. На всіх вокзалах є Пункти незламності, на 16 з них – цілі Фортеці незламності.
Партнери міжнародного рівня надали компаніі-перевізнику 35 генераторів, 50 дефібриляторів, 1200 базових аптечок, 200 медичних рюкзаків, 22,5 тисячі термоковдр.Елизавета Бельмас
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