“Укрзалізниця” розгорне “Фортеці незламності” на вокзалах під час блекаутів

В Україні через масові ракетні удари по критичній інфраструктурі нещодавно стався блекаут.

Майже в усіх містах України з’явилися “Пункти незламності”, де люди можуть обігрітися, зарядити гаджети та зв’язатися з рідними в разі відсутності комунікацій.

Також зарядити телефон можна в Епіцентрах та відділеннях поліції.

Окрім цього на допомогу громадянам України стала “Укрзалізниця”. У компанії обіцяють розгорнути на вокзалах “Фортеці незламності” (пункти обігріву) на вокзалах під час блекауту.

Про те, що фортеці відкриватимуться через годину після початку блекауту – повідомив голова правління компаніі Олександр Камишін.

Окрім тепла на вокзалах будуть доступні:

пункти зарядки для телефонів

інтернет

дитяча зона

місця надання першої медичної допомоги

За словами Олекандра Камишіна “Укрзалізниця” готувалася до зими й повної незалежності від центрального теплопостачання ще з літа. На всіх вокзалах є Пункти незламності, на 16 з них – цілі Фортеці незламності.

Партнери міжнародного рівня надали компаніі-перевізнику 35 генераторів, 50 дефібриляторів, 1200 базових аптечок, 200 медичних рюкзаків, 22,5 тисячі термоковдр.

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