Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Укрзалізниця” розгорне “Фортеці незламності” на вокзалах під час блекаутів

“Укрзалізниця” розгорне “Фортеці незламності” на вокзалах під час блекаутів

Сьогодні 17:40
просмотров

В Україні через масові ракетні удари по критичній інфраструктурі нещодавно стався блекаут.

Майже в усіх містах України з’явилися “Пункти незламності”, де люди можуть обігрітися, зарядити гаджети та зв’язатися з рідними в разі відсутності комунікацій. 

Також зарядити телефон можна в Епіцентрах та відділеннях поліції.

Окрім цього на допомогу громадянам України стала “Укрзалізниця”. У компанії обіцяють розгорнути на вокзалах “Фортеці незламності” (пункти обігріву) на вокзалах під час блекауту.

Про те, що фортеці відкриватимуться через годину після початку блекауту – повідомив голова правління компаніі Олександр Камишін.

Окрім тепла на вокзалах будуть доступні:

  • пункти зарядки для телефонів
  • інтернет 
  • дитяча зона
  • місця надання першої медичної допомоги

За словами Олекандра Камишіна “Укрзалізниця” готувалася до зими й повної незалежності від центрального теплопостачання ще з літа. На всіх вокзалах є Пункти незламності, на 16 з них – цілі Фортеці незламності.

Партнери міжнародного рівня надали компаніі-перевізнику 35 генераторів, 50 дефібриляторів, 1200 базових аптечок, 200 медичних рюкзаків, 22,5 тисячі термоковдр.

Новости Днепра про

#image_title

Новости Днепра про

#image_title

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаути
    Новини Дніпра
    Вчора 21:37
    Арахамія розказав, коли очікують нові обстріли та блекаути

    Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного…

    Ракета спалила будинок та вбила собаку: родина, яка постраждала після прильоту по Дніпру, потребує допомоги
    Новини Дніпра
    Вчора 20:05
    Ракета спалила будинок та вбила собаку: родина, яка постраждала після прильоту по Дніпру, потребує допомоги

    Суботній ранок. Нічого не віщувало біди. Ти займаєшся своїми справами,…

    Як підігріти воду в акваріумі, коли вдома немає електрики (ЛАЙФГАКИ)
    Новини Дніпра
    25.11.2022 19:44
    Як підігріти воду в акваріумі, коли вдома немає електрики (ЛАЙФГАКИ)

    З неочікуваною проблемою під час блекауту зіштовхнулись власники акваріумів. Через…

    У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю воду
    Новини Дніпра
    25.11.2022 17:50
    У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю воду

    Через ракетні удари рф Україна поринула у блекаут.

    Наверх