Укрзалізниця припинила продаж квитків на прямий потяг зі Львівщини до Варшави: у чому річ

Це пов’язано із закінченням терміну дії угоди з польською компанією SKPL, яка обслуговувала цей маршрут. Про це повідомив член правління ГО “Лінія 102” Віктор Гальчинський у Facebook.
Маршрут Рава-Руська – Варшава був найшвидшим сполученням зі Львова до столиці Польщі. Прямий потяг відправився в дорогу рік тому після майже 18-річної перерви.
До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.
Польське Міністерство внутрішніх справ свого часу підтримало безпеку цього маршруту, переконуючи в його важливості.
Втім, договір завершився, а нових домовленостей поки що досягнути не вдалося.
Нині зацікавленість в обслуговуванні цього маршруту виявила польська державна залізнична компанія PKP Intercity, яка подала заявку до регулятора, але шанси отримати дозвіл до 21 вересня мінімальні. Обидві сторони – Укрзалізниця та SKPL – запевняють, що мають намір зберегти цей маршрут, але переговори йдуть важко, – написав Віктор Гальчинський.
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