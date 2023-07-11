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Укрзалізниця обіцяє переглянути ціни на квитки з пересадкою: що зміниться для дніпрян

Сьогодні 18:45
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Компанія Укрзалізниця хоче уніфікувати ціни на квитки без пересадки та з пересадкою в межах одного поїзда.

Новости Днепра про Укрзалізниця обіцяє переглянути ціни на квитки з пересадкою: що зміниться для дніпрян

На сьогодні вони відрізняються за вартістю: безпересадкові коштують дешевше, ніж квитки з пересадкою.

Перевізник пообіцяв, що найближчим часом вирішить це питання, знизивши вартість поїздки з пересадкою до вартості безпересадкової. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

У компанії заявляють, що є чимало питань щодо того, як здійснюється поїздка з пересадками в межах одного поїзда. Звичайно, є несправедливість у тому, що пасажири, які їдуть в тому самому поїзді і по тому самому маршруту, за однакових умов, платять різні ціни за поїздку. Причому ті пасажири, які купили дешевший квиток без пересадки, перебувають у комфортніших умовах, ніж ті, які заплатили дорожче, але при цьому ще й будуть змушені міняти місце.

“Така поїздка, на жаль, коштуватиме дорожче за прямий квиток: система на основі тарифної політики визначає поїздки від початкової до кінцевої точок маршруту як найдешевші, а поїздки між проміжними точками маршруту — як дорожчі”, — йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Укрзалізниця обіцяє переглянути ціни на квитки з пересадкою: що зміниться для дніпрянУкраїнська Новости Днепра про Укрзалізниця обіцяє переглянути ціни на квитки з пересадкою: що зміниться для дніпрянРусский

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