Укрзалізниця кардинально змінює правила перевезень: що потрібно знати дніпрянам

Компанія Укрзалізниця кардинально змінила правила перевезень пасажирів та багажу, адаптувавши їх до сучасних вимог. Зокрема, змінилися правила повернення грошей за квитки, а також спростили процедуру перевезення організованих груп людей.

Нові правила були розроблені спільно Укрзалізницею і Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також іншими державними органами, які так чи інакше причетні до переміщення людей, йдеться у повідомленні компанії-перевізника.

У дію вступили зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Зокрема, відтепер:

офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка та половину вартості плацкарти, якщо він повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (а не 9 годин, як раніше). Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка у такому разі можливо лише офлайн);

офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (процедуру дозволено перенести в онлайн);

приведено у відповідність сучасним нормам терміни та визначення (наприклад, визначення “дитина-інвалід” замінено на “дитина з інвалідністю”);

урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;

уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;

введено нову категорію поїздів – місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту; визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.

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