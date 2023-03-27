Укрзалізниця кардинально змінює правила перевезень: що потрібно знати дніпрянам
Укрзалізниця кардинально змінює правила перевезень: що потрібно знати дніпрянам
Сьогодні 07:15
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Компанія Укрзалізниця кардинально змінила правила перевезень пасажирів та багажу, адаптувавши їх до сучасних вимог. Зокрема, змінилися правила повернення грошей за квитки, а також спростили процедуру перевезення організованих груп людей.
Нові правила були розроблені спільно Укрзалізницею і Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також іншими державними органами, які так чи інакше причетні до переміщення людей, йдеться у повідомленні компанії-перевізника.
У дію вступили зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.
Зокрема, відтепер:
офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка та половину вартості плацкарти, якщо він повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (а не 9 годин, як раніше). Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка у такому разі можливо лише офлайн);
офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (процедуру дозволено перенести в онлайн);
приведено у відповідність сучасним нормам терміни та визначення (наприклад, визначення “дитина-інвалід” замінено на “дитина з інвалідністю”);
урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;
уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;
введено нову категорію поїздів – місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту; визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.
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