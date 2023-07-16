Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Укрпошта представила нову марку, яку створив художник з Дніпра: її присвятили літаками F-16 (ФОТО)

Укрпошта представила нову марку, яку створив художник з Дніпра: її присвятили літаками F-16 (ФОТО)

Сьогодні 16:16
просмотров

Укрпошта представила нову марку, яка отримала назву «Винищувачі зла». Її присвятили американським літакам F-16, які ЗСУ отримає від міжнародних партнерів у 2024 році. Автор марки - відомий художник з Дніпра Максим Паленко.

Новости Днепра про Укрпошта представила нову марку, яку створив художник з Дніпра: її присвятили літаками F-16 (ФОТО)

Пресслужба Укрпошти повідомила, що тираж марки – 600 тисяч примірників, офіційно презентувати її планують 4 серпня. Утім, вже зараз можна зробити передзамовлення.

16 гривень з продажу кожної марки буде спрямовано на безпілотники для українських захисників.

“Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало смислових та метафоричних деталей. На малюнку марки зображено, як Збройні Сили України вщент знищують московський кремль – символ «імперії зла», подрібнюючи його на терці, отвори якої зображено в формі літаків F-16. Цікаві особливості має і номінал поштової марки «Винищувачі зла» – F+16.00, де F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України, а 16,00 – сума благодійного донату, який буде спрямовано на придбання безпілотників”, – повідомляється на сайті Укрпошти. 

Новости Днепра про Укрпошта представила нову марку, яку створив художник з Дніпра: її присвятили літаками F-16 (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Укрпошта представила нову марку, яку створив художник з Дніпра: її присвятили літаками F-16 (ФОТО)Українська Новости Днепра про Укрпошта представила нову марку, яку створив художник з Дніпра: її присвятили літаками F-16 (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:33
Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)

Для дніпрян 15-16 липня влаштували свято вихідного дня, під час…

У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне поранення
Новини Дніпра
Сьогодні 13:58
У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне поранення

У п'ятницю, 14 липня, у Дніпрі на вулиці Гаванській чули…

Справжній гігант: на Дніпропетровщині знайшли найбільшого коника Європи
Новини Дніпра
Сьогодні 13:31
Справжній гігант: на Дніпропетровщині знайшли найбільшого коника Європи

Біологиня Світлана Кияк знайшла на Дніпропетровщині найбільшого коника Європи -…

У Дніпрі планується масштабне відключення газу: адреси та дати
Новини Дніпра
Сьогодні 12:26
У Дніпрі планується масштабне відключення газу: адреси та дати

У Дніпрі, а також деяких містах і селах району протягом…

Наверх