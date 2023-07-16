Укрпошта представила нову марку, яку створив художник з Дніпра: її присвятили літаками F-16 (ФОТО)

Пресслужба Укрпошти повідомила, що тираж марки – 600 тисяч примірників, офіційно презентувати її планують 4 серпня. Утім, вже зараз можна зробити передзамовлення.
16 гривень з продажу кожної марки буде спрямовано на безпілотники для українських захисників.
“Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало смислових та метафоричних деталей. На малюнку марки зображено, як Збройні Сили України вщент знищують московський кремль – символ «імперії зла», подрібнюючи його на терці, отвори якої зображено в формі літаків F-16. Цікаві особливості має і номінал поштової марки «Винищувачі зла» – F+16.00, де F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України, а 16,00 – сума благодійного донату, який буде спрямовано на придбання безпілотників”, – повідомляється на сайті Укрпошти.
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