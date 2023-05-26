«Укренерго» просить економити ресурси: оперативна ситуація від міської влади

вага! «Укренерго» просить економити ресурси. Ощадливо та раціонально споживати електричну енергію закликають з 19.00 до 22.00. Це дозволить забезпечити стабільну роботу енергосистеми у вечірні години та тримати баланс між виробництвом та споживанням електрики. За можливості перенесіть споживання на ранок, день або ніч, зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години.

Станом на 18:00 пошкодження на електромережах приватної енергетичної компанії ДТЕК ліквідовано. Два тепло-розподільчі пункти (ТРП) на лівому березі уже з живленням. Відновлено холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Калинова 49-83;

вул. Василя Тютюнника 32;

вул. Янтарна, 32-44;

вул. Універсальна 27,29.

Комунальники на цей час проводять аварійні роботи на вулиці Калинова, 51. Припинено водопостачання у три будинки на вулиці Калинова: 47,49,51.

Бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійні роботи на вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 11, відновлено подачу води на вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 5, 5В, 5Г, 7, 9, 11, 11А та вул. Вознесенську, 50.

Також виконані роботи на внутрішньобудинкових мережах на Фестивальному, 14, водопостачання у цьому будинку відновлено.

Станом на 18:00 аварійні роботи йдуть на вул. Новаторській, 85, припинено водопостачання селища Шевченка. Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

Бригади КП «Дніпроводоканал» без відключення води завершують роботи за заявками містян, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії.

Сьогодні у роботі було понад три десятки об’єктів на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання.

Аварійна служба КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно взятися за ліквідацію аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки щодо комунальних проблем можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

Читайте також:

Українська

Автор: