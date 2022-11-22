Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, – Генштаб

Російські окупанти продовжують збройну агресію проти України, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

Відбиті ЗСУ атаки

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Російські обстріли

“Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення”, – зазначають у Генштабі.

За минулу добу росіяни завдали 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено.

Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли позицій наших підрозділів в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них – Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, Веселе та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Також російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.

Удари Збройних сил України

Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Крім цього, Генштаб повідомляє, що в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.

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