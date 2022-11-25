Українців закликали зробити запас бензину та дизелю: названо причину

Таку думку висловив директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін. Він вважає, що українцям потрібно приготуватися до перебоїв із паливом, оскільки вони будуть. Чому? Тому що на роботі мереж АЗС негативно позначається відсутність мобільного зв’язку з водіями, відсутність Інтернету на заправках тощо.
Нагадаємо, наприкінці квітня 2022 року в Україні вибухнула паливна криза через те, що російські окупанти посилили обстріл нафтозаводів, нафтобаз, об’єктів залізничної інфраструктури. Але вже до кінця червня паливну кризу подолали.
У листопаді в Україні збільшився попит на паливо (зокрема, на бензин), хоча зазвичай цей місяць є так званим “мертвим сезоном”. Це сталося через те, що українці через відключення електроенергії почали активно використовувати генератори. Один генератор за добу в середньому витрачає стільки ж палива, скільки звичайний автомобіль (приблизно 10 літрів).
Директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн вважає, що в довгостроковій перспективі фактор “генераторного” попиту не повинен спричинити підвищення цін на пальне.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 25 листопада, о 10:22 на лінію «101» повідомили про…
Через ракетні удари рф Україна поринула у блекаут.
Тотальний блекаут у Дніпрі показав, наскільки важливо мати вдома альтернативні…
У Дніпрі попри блекаут приймали пологи.