Українців закликали готуватися до “важких днів“ і тривалих відключень електроенергії

Чергова ракетна атака агресора, здійснена 14 січня, призвела до значного скорочення електрогенерації. Через це українцям доведеться жити в умовах обмеженого енергопостачання не лише найближчими днями, але й доволі тривалий період. Відключення електроенергії будуть позаплановими, тривалими і не припиняться навіть із закінченням опалювального сезону.

Про це попередив співгромадян в ефірі телемарафону виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

14 січня агресор обрушив на Україну чергову масовану ракетну атаку, вже 12-ту за ліком. Незважаючи на те, що дві третини ракет українським силам ППО вдалося збити, все ж таки одна третина досягла цілей. Це спричинило чергові втрати в енергосистемі країни. Причому цього разу суттєво постраждали об’єкти генерації. Тому українцям слід готуватися до того, що відновлення енергосистеми до прийнятного рівня займе чималий час, а відключення електрики стануть більш тривалими.

“На жаль, відбулося суттєве зменшення генерації… У зв’язку з тим, що пошкодження були значними, потрібно готуватися до важких днів, а можливо, й тижнів, щоби мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено”, – каже Сахарук.

При цьому вже в суботу, 14 січня, у багатьох регіонах мешканці відчули суттєве погіршення ситуації з електропостачанням. Відключення електроенергії знову стали хаотичними і тривалішими, ніж були напередодні. Через суботню атаку на українську енергосистему, вийшли з ладу деякі ключові передавальні потужності. Крім того, ударів було завдано по двох теплових станціях. Одну з них довелося зупинити, що одразу спричинило суттєвий дефіцит електроенергії в країні. Енергетикам довелося знову вдатися до аварійних відключень, які триватимуть не один день. Причому із закінченням опалювального сезону ситуація кардинально не поліпшиться, як багато хто сподівається, каже Сахарук. Звичайно, енергоспоживання знизиться, проте з настанням теплої пори року багато енергоблоків буде виведено на планові ремонти, і тому в країні все одно збережеться дефіцит потужності. Читайте також: Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

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