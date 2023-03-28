Українців штрафують за родичів в росії: росЗМІ поширюють новий фейк

Так, росЗМІ пишуть, що Служба безпеки України нібито штрафує українців за наявність родичів, які проживають у росії.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Подібне повідомлення не відповідає дійсності та є повністю абсурдним, оскільки українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами, навіть тими, які проживають на території росії, як кримінальне чи адміністративне правопорушення, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ЦПД, фейкове повідомлення, поширюване нібито від імені СБУ, містить цілий ряд граматичних помилок, непритаманних українській мові: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.
Зазначається, що подібні фейки мають на меті дискредитацію представників Сил оборони України та провокування зниження довіри до них серед українців.
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