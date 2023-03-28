Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Українців штрафують за родичів в росії: росЗМІ поширюють новий фейк

Сьогодні 13:46
просмотров

Росія продовжує поширювати фейки, аби дезінформувати українське населення.

Новости Днепра про Українців штрафують за родичів в росії: росЗМІ поширюють новий фейк

Так, росЗМІ пишуть, що Служба безпеки України нібито штрафує українців за наявність родичів, які проживають у росії.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Подібне повідомлення не відповідає дійсності та є повністю абсурдним, оскільки українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами, навіть тими, які проживають на території росії, як кримінальне чи адміністративне правопорушення, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЦПД, фейкове повідомлення, поширюване нібито від імені СБУ, містить цілий ряд граматичних помилок, непритаманних українській мові: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.

Новости Днепра про Українців штрафують за родичів в росії: росЗМІ поширюють новий фейк

Зазначається, що подібні фейки мають на меті дискредитацію представників Сил оборони України та провокування зниження довіри до них серед українців.

Читайте також:

Новости Днепра про Українців штрафують за родичів в росії: росЗМІ поширюють новий фейкУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Втратила багато крові: у Дніпрі рятують кінолога з «Антарєсу», яка підірвалася на розтяжці
    Новини Дніпра
    Вчора 16:58
    Втратила багато крові: у Дніпрі рятують кінолога з «Антарєсу», яка підірвалася на розтяжці

    26 березня сталася жахлива трагедія.

    У Кривому Розі рятують двох молодих чоловіків, які підірвалися на російській міні
    Новини Дніпра
    Вчора 10:53
    У Кривому Розі рятують двох молодих чоловіків, які підірвалися на російській міні

    У Високопільській громаді двоє мирних людей підірвалися на російській міні,…

    Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ
    новини України
    25.03.2023 16:40
    Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

    Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала українців не обговорювати…

    Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: у чому причина
    новини України
    25.03.2023 10:50
    Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: у чому причина

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не може…

    Наверх