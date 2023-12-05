Українців можуть зобов’язати завжди носити з собою військові квитки

Українців можуть зобов'язати носити з собою військові квитки.

Про це заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Щоб уникнути питань пов’язаних з тим, чи є громадянин військовозобов’язаним, не військовозобов’язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов’язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку, — заявив нардеп.

Зауважимо, що військкомати і раніше радили українцям брати з собою військовий квиток, але юристи зазначали, що така норма ніде законодавчо не прописала, тож це чисто порада. Схоже тепер таку вимогу можуть прописати офіційно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардепи хочуть урегулювати питання відстрочки для студентів та викладачів, а також виплати та відпустки для військових які були в полоні або тих, хто підлягає демобілізації.

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