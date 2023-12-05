Українців можуть зобов’язати завжди носити з собою військові квитки

Про це заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Щоб уникнути питань пов’язаних з тим, чи є громадянин військовозобов’язаним, не військовозобов’язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов’язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку, — заявив нардеп.
Зауважимо, що військкомати і раніше радили українцям брати з собою військовий квиток, але юристи зазначали, що така норма ніде законодавчо не прописала, тож це чисто порада. Схоже тепер таку вимогу можуть прописати офіційно.
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