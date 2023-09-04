Українці втрачають доступ до своїх карток “ПриватБанку” через шахраїв з Кривого Рогу: деталі

Мешканці Кривого Рогу крали гроші за карток українців.

Як повідомили в службі безпеки ПриватБанку, нещодавно клієнти почали скаржитися на те, що невідомі отримали доступ до їхніх карток. Згодом виявилося, що до цього причетні шахраї з Кривого Рогу.

Для того, щоб отримали доступ до рахунків українців, вони перевипускали SIM-картки українських операторів. Використовуючи фінансовий номер, шахраї мали паролі та логіни, завдяки яким могли користуватися мобільним банкінгом.

Кіберполіція вже затримала мешканців Кривого Рогу, яких підозрюють у шахрайстві.

Скількох людей обманули та яка сума збитків – не уточнюється, але за цими фактами подано заяву про шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням техніки, несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем та таємне викрадення чужого майна.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці знайшли мобільні телефони, SIM- картки, чорнові записи, накротики, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення.

Наразі усі причетні до цього злочину знаходяться під вартою.

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