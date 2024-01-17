Українці найчастіше шукали інформацію про ракету Х-22, якою били по будинку в Дніпрі рік тому

Інформацію про ракети Х-22, якими часто б'ють по Дніпру, читали понад пів мільйона разів.

Словацький вікіпедист Dušan Kreheľ склав список з 2000 найпопулярніших статей української Вікіпедії. Як не дивно, більшість запитів були на воєнну тематику, повідомляє АрміяInform. Із 200 найвищих за рейтингом статей у 2023 році – 62 стосуються війни.

Найчастіше читали статтю зі хронікою подій російсько-української війни та переглядали довідку про інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні DeepStateMapLive.

Найпопулярнішою персоною був головнокомандувач Збройних Сил України Залужний Валерій Федорович, чию біографію за рік переглянули 619 043 разів.

Часто цікавилися військовим підрозділом з дніпровським корінням – 93-ю ОМБр Холодний Яр. Інформацію про бригаду читали 230 тисяч разів.

Найбільше цікавилися інформацією про ракету Х-22, якою неодноразово цілили по Дніпру. Це радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування. Дальність – близько 300 км, тому дістає тільки до прифронтових регіонів. Це дуже неточна та небезпечна зброя, яка несе майже тонну вибухівки. При виготовленні Х-22 використовують токсичне ракетне паливо, через що цю зброю рідко використовують та виготовляють.

Зокрема, у вересні 2022 року ракета уразила приватний сектор. Тоді Х-22 стерла з лиця землі будинок, де мешкала родина – мати, бабуся та двоє дітей. Вижив тільки старий пес Крим, чиє серце згодом теж не витримало.

Смертоносна Х-22 поцілила по багатоповерхівці на ж/м Перемога. Ракета повністю зруйнувала два під’їзди та вбила 46 людей. Кілька днів тому була перша річниця трагедії.

Часто читали про балістичні установки, ракети з яких теж часто летять на Дніпропетровщину.

Рідше цікавилися літаками F-16, які мають поставити наші партнери цього року. До речі, у Дніпрі вже “приземлився” перший F-16, але є нюанс.

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