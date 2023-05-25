Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один – пошкоджено

Українські військові сьогодні, 25 травня, змогли знищити одного російського винищувача Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.

За інформацією Нацгвардії, росіяни підняли Су-25 на Запорізькому напрямі для того, щоб завдати авіаударів по позиціях українських захисників. У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці, серед яких “Запорізький месник” (він уже збив шість літаків ворога і є Героєм України).

Бійці відпрацювали по ворожих цілях за допомогою переносних ракетних зенітних комплексів.

“В результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілотові вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією, другий літак збив відомий усім “Запорізький месник”. Після пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і змушений зайти на аварійну посадку”, – уточнюють у Нацгвардії.

Після цього жителі Мелітополя спостерігали густий стовп диму у районі злітної смуги. Перед цим пролунали глухі вибухи.

Зазначимо, що Мелітополь знаходиться приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту. При цьому росіяни останнім часом стали часто застосовувати керовані авіаційні бомби для атак у прифронтових районах.

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