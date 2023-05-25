Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один – пошкоджено

Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один – пошкоджено

Сьогодні 22:00
просмотров

Українські військові сьогодні, 25 травня, змогли знищити одного російського винищувача Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.

Новости Днепра про Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один - пошкоджено

За інформацією Нацгвардії, росіяни підняли Су-25 на Запорізькому напрямі для того, щоб завдати авіаударів по позиціях українських захисників. У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці, серед яких “Запорізький месник” (він уже збив шість літаків ворога і є Героєм України).

Бійці відпрацювали по ворожих цілях за допомогою переносних ракетних зенітних комплексів.

“В результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілотові вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією, другий літак збив відомий усім “Запорізький месник”. Після пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і змушений зайти на аварійну посадку”, – уточнюють у Нацгвардії.

Після цього жителі Мелітополя спостерігали густий стовп диму у районі злітної смуги. Перед цим пролунали глухі вибухи.

Зазначимо, що Мелітополь знаходиться приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту. При цьому росіяни останнім часом стали часто застосовувати керовані авіаційні бомби для атак у прифронтових районах.

Читайте також:

Новости Днепра про Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один - пошкодженоУкраїнська Новости Днепра про Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один - пошкодженоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів – ОП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів – ОП

    Контрнаступ українських військових розпочався і триває вже кілька днів, інтенсивні…

    Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнування

    Росіяни двічі обстріляли Нікополь із артилерії вдень 25 травня.

    Погодився добровільно: зрадника з Дніпропетровщини судитимуть за співпрацю з ворогом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Погодився добровільно: зрадника з Дніпропетровщини судитимуть за співпрацю з ворогом

    У ході повномасштабного вторгнення армії рф в Україну водій одного…

    Ворог застосував іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”: ситуація на фронті сьогодні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Ворог застосував іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”: ситуація на фронті сьогодні

    Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському…

    Наверх