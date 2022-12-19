Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, – Генштаб

“Зараз уточняють, якого типу вони були”, – йдеться у повідомленні Генштабу. Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів. “Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 […]

“Зараз уточняють, якого типу вони були”, – йдеться у повідомленні Генштабу. Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів. “Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 пункти управління і 2 райони зосередження живої сили противника”, – коментує 299-й день війни Генштаб.

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