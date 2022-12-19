Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, – Генштаб

“Зараз уточняють, якого типу вони були”, – йдеться у повідомленні Генштабу.
Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів.
“Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 пункти управління і 2 райони зосередження живої сили противника”, – коментує 299-й день війни Генштаб.
Читайте також:
Автор:
Гірлянда стала однієюм з невід'ємних прикрас ялинки та будинку в…
Мобільні оператори готують базові станції із резервом на 3 доби…
У Дніпрі біля залізничного вокзалу та в Індустріальному районі "накрили"…
У Дніпрі одинокі матері можуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої…