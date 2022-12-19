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Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, – Генштаб

Сьогодні 19:45
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“Зараз уточняють, якого типу вони були”, – йдеться у повідомленні Генштабу. Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів. “Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 […]

Новости Днепра про Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, - Генштаб

“Зараз уточняють, якого типу вони були”, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів.

“Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 пункти управління і 2 райони зосередження живої сили противника”, – коментує 299-й день війни Генштаб.

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Новости Днепра про Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, - ГенштабРусский

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