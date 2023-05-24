Українські національні лотереї: переваги та особливості

Головною перевагою такого варіанту дозвілля є те, що окрім можливості виграти головний приз (джекпот), ви також можете забрати менші суми, якщо вгадаєте меншу кількість чисел. Тобто шанс на отримання грошової винагороди доволі високий. Тож давайте детальніше розберемо: чому Українські національні лотереї стали такими популярними та як обрати потрібну гру?
Вже протягом кількох десятиліть лотереї вважаються одним із найпопулярніших варіантів проведення дозвілля серед багатьох українців. І це не дивно – гра максимально проста та зрозуміла людям будь-якого віку, а білети, які дозволяють взяти участь у розіграші, коштують недорого. Тим паче якщо зважати, що результатом може стати виграш у кілька мільйонів гривень.
Чому серед усіх розваг українці так полюбили саме ігри, представлені на сайті УНЛ? У них відразу кілька переваг:
Сьогодні на сайті УНЛ можна знайти кілька різних варіантів, що, хоч і мають схожі принципи гри, проте все ж чимось і відрізняються між собою. Як обрати гру? Звертайте увагу на такі критерії:
Більшість українських національних лотерей працюють за класичним числовим принципом. Тобто гравцям потрібно купити білет, вказати комбінацію, яку вони вважають виграшною, та дочекатися трансляції, під час якої з лототрона випадають кульки з різними номерами.
Чим більше номерів буде вгадано, тим більшим буде виграш. Втім, кількість номерів, які потрібно вгадувати, у різних іграх може суттєво відрізнятися. Також деякі з них пропонують додаткові правила, наприклад послідовні розіграші чи системна гра.
Вона може відбуватися на щоденній основі або ж раз на кілька днів. Так, наприклад в Супер Лото розіграш онлайн відбувається щосереди та щосуботи.
Найбільший джекпот сьогодні пропонує Супер Лото. Також великі грошові призи можна зустріти в КЕНО. Обидва ці варіанти дарують гравцям можливість вгадати виграшну комбінацію та отримати кілька мільйонів гривень.
В інших іграх головний приз буде меншим. Проте, як показує статистика, шансів на виграш у вас буде більше. Втім, граючи у Супер Лото чи КЕНО, ви з більшою можливістю можете отримати менші призи – для цього не потрібно вгадувати абсолютно всі номери кульок.Виктория
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