Українські національні лотереї: переваги та особливості

Лотереї відомі людям уже кілька тисячоліть. І більшість з них дійшли до наших часів, зберігши свій основний принцип. Він полягає у тому, що гравцям потрібно вгадати: яка комбінація чисел випаде під час розіграшу.

Головною перевагою такого варіанту дозвілля є те, що окрім можливості виграти головний приз (джекпот), ви також можете забрати менші суми, якщо вгадаєте меншу кількість чисел. Тобто шанс на отримання грошової винагороди доволі високий. Тож давайте детальніше розберемо: чому Українські національні лотереї стали такими популярними та як обрати потрібну гру?

Чому варто грати в українські національні лотереї?

Вже протягом кількох десятиліть лотереї вважаються одним із найпопулярніших варіантів проведення дозвілля серед багатьох українців. І це не дивно – гра максимально проста та зрозуміла людям будь-якого віку, а білети, які дозволяють взяти участь у розіграші, коштують недорого. Тим паче якщо зважати, що результатом може стати виграш у кілька мільйонів гривень.

Чому серед усіх розваг українці так полюбили саме ігри, представлені на сайті УНЛ? У них відразу кілька переваг:

Знайомі та зрозумілі правила. Ви купуєте лотерейний білет, виставляєте комбінацію чисел та чекаєте на трансляцію. Якщо пощастить, забираєте джекпот. Придбати білети можна в кілька різних способів. Якщо раніше вони продавалися лише у стаціонарних точках продажу, сьогодні позмагатись за головний приз можна, придбавши білет безпосередньо на сайті УНЛ. Там же можна обрати їхню кількість, проставити всі необхідні комбінації тощо. Часті розіграші. Деякі ігри проводять трансляцію щоденно, деякі – раз на кілька днів. Зручна перевірка результатів. По-перше, онлайн-трансляції проводяться ввечері для того, аби ви змогли після роботи та побутових задач розслабитися та відпочити. Крім того, навіть якщо ви пропустили трансляцію, можна перевірити результати на сайті УНЛ або ж на YouTube каналі: прочитати текст або подивитись повтор. Доступна ціна білетів. Вартість становить від 10 грн.

Як обрати гру?

Сьогодні на сайті УНЛ можна знайти кілька різних варіантів, що, хоч і мають схожі принципи гри, проте все ж чимось і відрізняються між собою. Як обрати гру? Звертайте увагу на такі критерії:

Правила

Більшість українських національних лотерей працюють за класичним числовим принципом. Тобто гравцям потрібно купити білет, вказати комбінацію, яку вони вважають виграшною, та дочекатися трансляції, під час якої з лототрона випадають кульки з різними номерами.

Чим більше номерів буде вгадано, тим більшим буде виграш. Втім, кількість номерів, які потрібно вгадувати, у різних іграх може суттєво відрізнятися. Також деякі з них пропонують додаткові правила, наприклад послідовні розіграші чи системна гра.

Частота трансляції

Вона може відбуватися на щоденній основі або ж раз на кілька днів. Так, наприклад в Супер Лото розіграш онлайн відбувається щосереди та щосуботи.

Розмір головного призу

Найбільший джекпот сьогодні пропонує Супер Лото. Також великі грошові призи можна зустріти в КЕНО. Обидва ці варіанти дарують гравцям можливість вгадати виграшну комбінацію та отримати кілька мільйонів гривень.

В інших іграх головний приз буде меншим. Проте, як показує статистика, шансів на виграш у вас буде більше. Втім, граючи у Супер Лото чи КЕНО, ви з більшою можливістю можете отримати менші призи – для цього не потрібно вгадувати абсолютно всі номери кульок.

Українська

Автор: