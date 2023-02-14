Українські футболісти побили гравців російського “Шинніка”: ФК пояснив, що сталося (ВІДЕО)

Українські футболісти побили росіян в Туреччині.

Між українськими футболістами та гравцями російського ФК “Шиннік” сталася бійка в турецькому готелі.

Зараз команда УПЛ “Минай” проводить зимовий тренувальний збір в Туреччині. Вчора в соцмережах з’явилося відео, на якому гравці клубу влізли в бійку з футболістами російського “Шинніка”. Росіяни стверджували, що українці почали їх бити, бо вони не хотіли співати гімн. Втім, в ФК “Минай” розповіли справжню причину.

Як виявилося, причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди

Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди щодо робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Інформація російських пропагандитських ЗМІ про те, що «минайці» змушували співати гімн представників «Шинника» і побили гравця в ліфті – традиційне марення. Бійка, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, і в рівних складах. Кількість постраждалих з боку «Шинника» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як «кидають», – розповіли представники клубу.

Представники команди зазначили, що просили не селити росіян в один готель з українцями, проте цю вимогу організатори не виконали. Відомо, що росіян зголосився поселити готель.

Коли українські футболісти розійшлися по номерам, росіяни продовжили гамселити один одного. Бійку між гравцями “Шинніку” довелося зупиняти турецьким поліціянтам.