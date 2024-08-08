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Українець здобув “срібло” на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі

Сьогодні 20:48
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Ще одне "срібло" в "кишені" України на Олімпіаді.

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Український борець Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).

Насібов у фіналі програв іранцю Саїду Есмаелі з рахунком 5:6. Це третє срібло України на цих Іграх.

Насібов вдруге боровся за олімпійське “золото”: 2021 року в Токіо у вирішальній сутичці українець поступився також іранцеві Мохаммеду Резі Гераеї.
Окрім олімпійського “срібла”, за кар’єру Насібов вигравав бронзові нагороди у двох вагових категоріях чемпіонатів Європи (2023, 2024), тріумфував на континентальній першості серед юніорів (2017).

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