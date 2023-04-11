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Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий – Украэрорух

Сьогодні 19:15
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Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

Новости Днепра про Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий - Украэрорух

Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України. Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху України.

Украерорух повідомляє, що Євроконтроль об’єднує 41 країну та опікується підтримкою Європейської авіації в усіх її аспектах. Підрозділ STATFOR Євроконтролю двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Наголошується, що опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:

· закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії,

· суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та Білорусі (санкційні заборони),

· суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон)

«Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, – через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування», – зазначається в повідомленні.

Новости Днепра про Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий - Украэрорух

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Новости Днепра про Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий - УкраэрорухУкраїнська Новости Днепра про Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий - УкраэрорухРусский

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