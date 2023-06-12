Україна повернула з російського полону ще 95 захисників (ФОТО)

У неділю, 11 червня, Україна в рамках обміну полоненими з РФ повернула додому 95 захисників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram .

“Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники”, – повідомив він.

За його словами, додому повернулися полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники “Азовсталі”.

“Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на “Азовсталь”. Багато наших перебували в полоні пораненими”, – повідомив Єрмак.

У координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК “Вагнера” та підрозділу “Ахмат”.

При цьому у штабі додали, що серед звільнених українців троє мали статус “пошук особи”.