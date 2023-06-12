Україна повернула з російського полону ще 95 захисників (ФОТО)

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
“Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники”, – повідомив він.
За його словами, додому повернулися полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники “Азовсталі”.
“Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на “Азовсталь”. Багато наших перебували в полоні пораненими”, – повідомив Єрмак.
У координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК “Вагнера” та підрозділу “Ахмат”.
При цьому у штабі додали, що серед звільнених українців троє мали статус “пошук особи”.
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