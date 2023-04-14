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Україна повернула тіла 82 двох захисників: подробиці

Сьогодні 19:45
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Сьогодні, 14 квітня, Україна повернула тіла 82 двох захисників.

Новости Днепра про Україна повернула тіла 82 двох захисників: подробиці

Додому з окупованої території вдалося повернути тіла 82 захисників України.

“Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами”, – ідеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

На початок березня Україна повернула додому тіла 1409 захисників.

Джерело: Мінреінтеграції

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Новости Днепра про Україна повернула тіла 82 двох захисників: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Україна повернула тіла 82 двох захисників: подробиціРусский

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