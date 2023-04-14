Україна повернула тіла 82 двох захисників: подробиці

Сьогодні, 14 квітня, Україна повернула тіла 82 двох захисників.

Додому з окупованої території вдалося повернути тіла 82 захисників України.

“Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами”, – ідеться у повідомленні.