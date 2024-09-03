Україна посилює контроль за галуззю онлайн-ігор

Важлива інформація!

Українська галузь онлайн-ігор стрімко розвивалася останні 4 роки — після 11-річної перерви, коли ця діяльність була незаконною. Після легалізації у 2020 р., Україна отримала приголомшливі 263,3 млн. $ податкових надходжень.

Попри явний успіх і попит, що постійно зростає, уряд діє обережно та намагається посилити контроль за молодою галуззю. Серед геополітичної та економічної невизначеності, зростання штучного інтелекту та онлайн-шахрайства орієнтуватися в цій ситуації, безумовно, складно.

Що робить Зеленський?

Президент анонсував заходи щодо посилення контролю за роботою операторів онлайн-ігор в Україні. 4 квітня цю інформацію оприлюднив Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з рекомендацією прийняти доопрацьований законопроєкт № 9256-д (див. повністю за адресою https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43949).

По суті, закон спрямований на впровадження досконалішого механізму захисту споживачів в Україні. Уряд не лише прагне запровадити нові методи контролю за роботою ігрових компаній, але й збільшити рівень відповідальності провайдерів, порушення якої призведе до значних штрафів.

Зеленський також планує обмежити проблеми азартних ігор, особливо серед військових. Так, наразі існують суворіші вимоги до реклами в Інтернеті та інших ЗМІ. Крім того, оператори матимуть вжити заходів, щоб не дати гравцям розвинути нездорові звички щодо азартних ігор.

Чому потрібен законодавчий контроль?

Деякі коментатори вважають нові законодавчі заходи негативними для галузі азартних ігор, що стримує напрочуд стрімке зростання, яке спостерігалося в останні роки. Однак галузеві аналітики прогнозують, що це може фактично призвести до подальшого розширення.

По-перше, слід розуміти, що український уряд легалізував онлайн-ігри з чітким уявленням, що ця галузь має процвітати в країні. Це не лише забезпечить вкрай необхідні податкові надходження, але також дозволить уряду захистити громадян від недобросовісних провайдерів, які працюють за кордоном.

Уряд не прагне обмежити легальних провайдерів, а в першу чергу зосереджується на нелегальних казино. Так, з початку 2024 року, уряд заборонив понад 600 нелегальних сайтів казино.

Уряд робить усе можливе, щоб забезпечити блокування нелегальних сайтів, а користувачі мають зберігати пильність. Крім того, гравці можуть впевнитися, що потрапили до надійних провайдерів, звертаючись до сторонніх сайтів з оглядами замість використання пошукової системи. Наприклад, переглянувши такі перевірені ресурси, як https://www.casinotopsonline.com/ru/novyie-kazino, гравці можуть бути впевнені, що нові онлайн-казино легальні та дотримуються мінімального рівня обслуговування.

Крім того, гравці мають знати, що нелегальні казино іноді важко виявити. Вони часто підробляють логотипи популярних брендів, створюючи «дзеркальні сайти», що виглядають як справжні. Тому вкрай важливо, щоб гравці ретельно перевіряли перехід за правильною URL-адресою.

Як блокуються сайти?

КРАІЛ — український регулятор азартних ігор — відповідає за блокування нелегальних сайтів онлайн-казино. Це може бути відверте шахрайство чи просто сторонні сайти, що працюють без ліцензії. Всі вони небезпечні для українських користувачів, оскільки не пропонують правовий захист, коли щось піде не так.

Уряд може блокувати ці сайти, наказавши провайдерам заблокувати DNS-сервери. Звісно, гравці можуть обійти це через VPN, але це їхній ризик, що не рекомендується.

Окрім блокування сайтів, КРАІЛ також запровадив реєстр самовиключення. Це дозволяє гравцям вибирати блокування доступу до низки ігрових сайтів, як нелегальних, так і легальних провайдерів.

З огляду на 2024 рік і далі

Український уряд не прагне обмежувати ринок азартних ігор чи перешкоджати його розвитку. Блокування нелегальних сайтів повинно мати протилежний ефект, забезпечуючи українцям впевненість у безпеці та захисті їхніх грошей під час онлайн-гри.

Контроль, який гарантує, що гравці не розвинуть нездорових звичок, ще більше підвищує фактор довіри гравців до азартних ігор в Україні. Вони усвідомлюють, що компанії мають дотримуватися суворих правил, що можуть бути обмеження щодо гри (у часі та грошах) та має бути доступ до підтримки, у разі потреби.

Таким чином, ці заходи слід розглядати як позитивні фактори для майбутніх перспектив галузі азартних ігор у країні, що покращують безпечне середовище для гравців і створюють платформу для нових провайдерів, що можуть приєднатися до чесного конкурентного ринку.

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