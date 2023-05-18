Ударив ножем у шию: у Кривому Розі пенсіонер вбив знайомого

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зловмисника затримали. 3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.
17 травня затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 67-річного жителя Новомосковська, який зник декілька днів тому, знайшли мертвим: що відомо.
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