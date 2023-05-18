Ударив ножем у шию: у Кривому Розі пенсіонер вбив знайомого

16 травня на одній із вулиць на території Тернівського району Кривого Рогу 64-річний чоловік завдав удар ножем у шию 52-річному знайомому.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зловмисника затримали. 3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.

17 травня затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 67-річного жителя Новомосковська, який зник декілька днів тому, знайшли мертвим: що відомо.

Читайте також:

Українська

Автор: