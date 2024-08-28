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Удар по цивільному об’єкту у Кривому Розі 28 серпня: кількість постраждалих збільшилася

Сьогодні 11:56
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Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки на Кривий Ріг збільшилася.

Новости Днепра про Удар по цивільному об'єкту у Кривому Розі 28 серпня: кількість постраждалих збільшилася

У Кривому Розі постраждало п’ятеро людей внаслідок ворожої атаки сьогодні, 28 серпня. 

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, осколкові поранення отримали четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. Також серед постраждалих 54-річна жінка, вона оговтуватиметься вдома. 

Деталі щодо збитків уточнюються, інформація оновлюється. 

На місці розгорнутий міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків, повідомляє Олександр Вілкул.

Адреса – Героїв Підпільників 36а (СШ №17). Допомога будівельними матеріалами, плівка ОСБ, цвяхи та інше. Якщо потрібно – допомога у розселенні, медична та психологічна.

Нагадаємо, сьогодні, у День жалоби, ворог знову атакував Кривий Ріг, вдарив по цивільному об’єктуЧетверо постраждалих госпіталізували. 

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Новости Днепра про Удар по цивільному об'єкту у Кривому Розі 28 серпня: кількість постраждалих збільшиласяУкраїнська Новости Днепра про Удар по цивільному об'єкту у Кривому Розі 28 серпня: кількість постраждалих збільшиласяРусский

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