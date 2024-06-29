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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: особу загиблої людини встановлюють

Сьогодні 08:07
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У Дніпрі криміналісти відібрали у родичів зниклих безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.

Новости Днепра про Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: особу загиблої людини встановлюють

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Наразі поліція виявила фрагменти тіла однієї людини, її особу встановлюють. Також зниклими безвісти вважаються дві жінки, — йдеться у дописі МВС.

Поліція на місці трагедія проводить необхідні заходи для документування злочину армії рф проти мирних людей. 

Поряд із місцем ракетного удару постраждалі можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень.

Внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро постраждали 12 людей. Шестеро – в лікарні. Серед них – вагітна жінка.

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Новости Днепра про Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: особу загиблої людини встановлюютьУкраїнська Новости Днепра про Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: особу загиблої людини встановлюютьРусский

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