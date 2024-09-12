Учасницю проекту “Холостяк” з Дніпра підозрюють у шахрайстві та державній зраді – ЗМІ

Учасницю проєкту “Холостяк-10” Наталію Масленнікову родом з Дніпра підозрюють у кримінальній справі, в якій ошукували українців.

За даними слідства, Наталію Масленнікову та ще 5 учасників схеми на чолі з бізнесменом, криптодилером та спеціалістом в IT Богданом Прилепою звинувачують у технічних махінаціях, за допомогою яких вони ошукували українців, що донатять на ЗСУ.

Про це повідомляє видання “СтопКор” з посиланням на власні інсайдерські джерела у силових структурах.

“За даними джерел, українські силовики у співпраці з європейськими правоохоронними органами розслідують можливий факт скоєння кримінального правопорушення групою осіб під керівництвом Богдана Прилепи, які за допомогою технічних можливостей бірж забрали всі доступи до системи у колишнього українського співвласника, заблокували на рахунках та привласнили кошти патріотично налаштованих громадян на суму понад мільярд гривень”, – йдеться у повідомленні.

У виданні також розповіли, що Богдан Прилепа почав співпрацювати з російськими кримінальними колами і з часом опинився повністю під їхнім впливом. У результаті було організовано схему блокування коштів українських користувачів, які фінансово підтримували ЗСУ. Так, правоохоронні органи розглядають можливість його співпраці з країною-агресором.

У матеріалах справи також опублікували фотографії шістьох підозрюваних учасників схеми, серед яких Наталія Масленнікова. Дівчина поки що не коментувала інцидент. Розслідування триває. Дії підозрюваних можуть бути кваліфіковані не тільки як шахрайство, а й як державна зрада.

Наталія Масленнікова родом з Дніпра та має економічну освіту. У 2020 році вона взяла участь у телевізійному проєкті “Холостяк”, де протягом 5 випусків боролася за серце пілота Максима Михайлюка. У фіналі п’ятого епізоду дівчина не отримала троянду і покинула шоу.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю вона розповідала, що проживає в Дубаї, де працює у сфері криптобірж.

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