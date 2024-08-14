У житловому будинку на пл. Вокзальній, 1 у Дніпрі стартували підготовчі роботи з демонтажу пошкоджених через ворожий ракетний обстріл під’їздів

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У Дніпрі у житловому будинку на пл. Вокзальній, 1 вже розпочали підготовчі роботи з демонтажу пошкоджених під’їздів. Йдеться про 4, 5 та 6 підʼїзди. Нині там встановлюють паркан.

За словами директора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Сергія Файфера, через два тижні розпочнуть повномасштабні демонтажні роботи.

«Проводитиметься демонтаж до того місця, де вцілілі конструкції, а те, що зруйноване — приберемо. У процесі демонтажу проводитимемо експертизи. Лише після закінчення демонтажу зможемо почати робити проєкт з відновлення зруйнованих квартир. Як тільки виконаємо демонтаж, зробимо і тимчасове накриття. На даний час у вцілілих підʼїздах (1-3, 8-10) зроблена тимчасова покрівля. Вже готовий проєкт на відновлення даху. Триває тендерна процедура. Планується, що з початку вересня розпочнуться роботи з капітального ремонту покрівлі. Усі роботи для мешканців будинку – цілком безкоштовні», – пояснив Сергій Файфер.

Нагадаємо, що через ракетний обстріл у згаданому домі цілком зруйновано 10 квартир (5-6 підʼїзд). Також відселили мешканців 28 квартир. Люди щомісячно отримують матеріальну допомогу від міста на винаймання житла.

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