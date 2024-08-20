У Жовтих Водах з пожежі врятували трьох людей

Сьогодні, 20 серпня, ввечері виникла пожежа у квартирі на вулиці Івана Франка у місті Жовті Води. Вогонь спалахнув у помешканні на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Почалося сильне задимлення. На ліквідацію пожежі прибули 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки
Вогнеборці діяли швидко та своєчасно. Із задимленого помешкання вони вивели на свіже повітря двох чоловіків та жінку.
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