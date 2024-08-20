Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Жовтих Водах з пожежі врятували трьох людей

Сьогодні 21:54
просмотров

Під час пожежі врятували трьох людей.

Новости Днепра про У Жовтих Водах з пожежі врятували трьох людей

Сьогодні, 20 серпня, ввечері виникла пожежа у квартирі на вулиці Івана Франка у місті Жовті Води. Вогонь спалахнув у помешканні на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Почалося сильне задимлення. На ліквідацію пожежі прибули 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки

Вогнеборці діяли швидко та своєчасно. Із задимленого помешкання вони вивели на свіже повітря двох чоловіків та жінку.

Новости Днепра про У Жовтих Водах з пожежі врятували трьох людей

Новости Днепра про У Жовтих Водах з пожежі врятували трьох людей

Читайте також:

Новости Днепра про У Жовтих Водах з пожежі врятували трьох людейУкраїнська Новости Днепра про У Жовтих Водах з пожежі врятували трьох людейРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині на тлі новин про заборону УПЦ вандали облили бензином капличку ПЦУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:21
    На Дніпропетровщині на тлі новин про заборону УПЦ вандали облили бензином капличку ПЦУ

    У Нікополі на Дніпропетровщині вандали облили бензином капличку Православної церкви…

    У Дніпрі можуть подовжити роботу дитсадків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:48
    У Дніпрі можуть подовжити роботу дитсадків

    У Дніпрі розглядають можливість збільшення роботи дитсадків до 7 годин…

    Сульфати та хлориди: в яких річках Дніпропетровщини знайшли відхилення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:18
    Сульфати та хлориди: в яких річках Дніпропетровщини знайшли відхилення

    Річки на Дніпропетровщині досі є небезпечними для відпочинку.

    У Дніпрі 21 серпня світло відключатимуть за двома графіками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:42
    У Дніпрі 21 серпня світло відключатимуть за двома графіками

    У Дніпрі 21 серпня відключатимуть світло.

    Наверх