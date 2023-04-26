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У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні

Сьогодні 10:00
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У Жовтих Водах ВАЗ врізався у стовп, водія затисло у салоні автомобіля.

Новости Днепра про У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області

Вчора, 25 квітня, на вулиці Ентузіастів у Жовтих Водах сталася ДТП. Водій ВАЗ не впорався з керуванням та влетів у стовп. У машині перебували три пасажири, які після удару самостійно вибралися з авто. 

У салоні ВАЗ затисло 19-річного водія, якого деблокували рятувальники та передали медикам. З травмами хлопця госпіталізували. 

Новости Днепра про У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні

Новости Днепра про У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні

Новости Днепра про У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні

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Новости Днепра про У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоніУкраїнська Новости Днепра про У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоніРусский

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