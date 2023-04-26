У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні

У Жовтих Водах ВАЗ врізався у стовп, водія затисло у салоні автомобіля.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора, 25 квітня, на вулиці Ентузіастів у Жовтих Водах сталася ДТП. Водій ВАЗ не впорався з керуванням та влетів у стовп. У машині перебували три пасажири, які після удару самостійно вибралися з авто.

У салоні ВАЗ затисло 19-річного водія, якого деблокували рятувальники та передали медикам. З травмами хлопця госпіталізували.

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