У Зеленодольську на Дніпропетровщині 26 лютого лунатимуть вибухи: з чим це пов’язано

У місті Зеленодольськ Криворізького району сьогодні, 26 лютого, може бути гучно. Мешканців закликали не панікувати та пояснили, що відбувається.

Як повідомили в Telegram-каналі Зеленодольської територіальної громади, звуки вибухів будуть доноситися з території сусідньої Херсонської області.

Там протягом дня будуть проводитись вибухотехнічні роботи ДСНС.

“Шановні мешканці громади! Сьогодні ми чуємо звуки вибухів, так як на території Херсонської області, біля нас, працюють вибухотехніки”, – йдеться у повідомленні.

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