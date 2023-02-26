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  • У Зеленодольську на Дніпропетровщині 26 лютого лунатимуть вибухи: з чим це пов’язано

У Зеленодольську на Дніпропетровщині 26 лютого лунатимуть вибухи: з чим це пов’язано

Сьогодні 13:25
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У місті Зеленодольськ Криворізького району сьогодні, 26 лютого, може бути гучно. Мешканців закликали не панікувати та пояснили, що відбувається.

Новости Днепра про У Зеленодольську на Дніпропетровщині 26 лютого лунатимуть вибухи: з чим це пов'язано

Як повідомили в Telegram-каналі Зеленодольської територіальної громади, звуки вибухів будуть доноситися з території сусідньої Херсонської області.

Там протягом дня будуть проводитись вибухотехнічні роботи ДСНС. 

“Шановні мешканці громади! Сьогодні ми чуємо звуки вибухів, так як на території Херсонської області, біля нас, працюють вибухотехніки”, – йдеться у повідомленні. 

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Новости Днепра про У Зеленодольську на Дніпропетровщині 26 лютого лунатимуть вибухи: з чим це пов'язаноУкраїнська Новости Днепра про У Зеленодольську на Дніпропетровщині 26 лютого лунатимуть вибухи: з чим це пов'язаноРусский

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