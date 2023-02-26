У Зеленодольську на Дніпропетровщині 26 лютого лунатимуть вибухи: з чим це пов’язано

Як повідомили в Telegram-каналі Зеленодольської територіальної громади, звуки вибухів будуть доноситися з території сусідньої Херсонської області.
Там протягом дня будуть проводитись вибухотехнічні роботи ДСНС.
“Шановні мешканці громади! Сьогодні ми чуємо звуки вибухів, так як на території Херсонської області, біля нас, працюють вибухотехніки”, – йдеться у повідомленні.
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