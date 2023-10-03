Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У заповіднику на Криворіжжі віднайшли скам’янілі останки жуків, яким понад 200 мільйонів років

У заповіднику на Криворіжжі віднайшли скам’янілі останки жуків, яким понад 200 мільйонів років

Сьогодні 21:30
просмотров

Останки стародавніх трилобітів, що скам'янілі, у складі породи знайшли на схилах балки "Північна-Червона".

Новости Днепра про У заповіднику на Криворіжжі віднайшли скам'янілі останки жуків, яким понад 200 мільйонів років

Дивною знахідкою поділилися у спільноті “Марс у Кривому Розі. Картинна галерея OneГОКа.

Ймовірні останки знайшли на схилах балки “Північна-Червона” у каменях, що відшарувались від скель. З внутрішнього боку видніються нарости розміром менше нігтя на мізинці. Вони тверді, як зазначає дослідник, ключами їх зішкребти не вдалося.

Гугл визначив їх, як скам’янілі останки давніх трилобітів. Але є сумніви у цій теорії, оскільки ці нарости зверху на камені. Версія друга – це затверділа оотека (яйця) богомола сучасного. Але і це сумнівно, оскільки богомоли свої коробочки з яйцями відкладають на гілки, – розповідає дослідник. 

Водночас у науковому описі заказника є підтвердження першої версії – дослідниками було знайдено закам’янілі залишки давньої флори та фауни. Достеменно невідомо, чи справді це трилобіти, щоб знати напевне, необхідно залучити палеонтологів та провести ряд експертиз. 

Хто такі трилобіти?

Трилобіти – клас палеозойських морських членистоногих із сплюснутим, овально-видовженим, сегментованим тілом, яке складається з трьох відділів: голова (цефалон), рухомозчленований тулуб (торакс) та хвіст (пігідій). Дуже схожі на сучасних жуків, але моторошніші. 

Вимерли трилобіти у середині пермського періоду, тобто понад 200 мільйонів років тому. Тож якщо це справді вони, тоді скелям поблизу Кривого Рогу не один мільйон років. 

Новости Днепра про У заповіднику на Криворіжжі віднайшли скам'янілі останки жуків, яким понад 200 мільйонів років

Читайте також:

Новости Днепра про У заповіднику на Криворіжжі віднайшли скам'янілі останки жуків, яким понад 200 мільйонів роківУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Судитимуть поліцейського, який скоїв ДТП на трасі з Кривого Рогу, де загинули три дівчини
Новини Дніпра
Сьогодні 20:05
Судитимуть поліцейського, який скоїв ДТП на трасі з Кривого Рогу, де загинули три дівчини

Обвинувальний акт скерували до суду.

На Київщині рій шершнів вбив чоловіка
новини України
Сьогодні 16:52
На Київщині рій шершнів вбив чоловіка

Сталося це 2 жовтня в селі Антонівка Київської області.

Мешканець Кривого Рогу торгував неіснуючими автівками: обманув волонтерів на 3 млн
Новини Дніпра
Сьогодні 16:00
Мешканець Кривого Рогу торгував неіснуючими автівками: обманув волонтерів на 3 млн

Мешканець Кривого Рогу продавав неіснуючі автомобілі.

В Україні військовослужбовцям збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 15:03
В Україні військовослужбовцям збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривень

Важливо!

Наверх