У заповіднику на Криворіжжі віднайшли скам’янілі останки жуків, яким понад 200 мільйонів років

Дивною знахідкою поділилися у спільноті “Марс у Кривому Розі. Картинна галерея OneГОКа.
Ймовірні останки знайшли на схилах балки “Північна-Червона” у каменях, що відшарувались від скель. З внутрішнього боку видніються нарости розміром менше нігтя на мізинці. Вони тверді, як зазначає дослідник, ключами їх зішкребти не вдалося.
Гугл визначив їх, як скам’янілі останки давніх трилобітів. Але є сумніви у цій теорії, оскільки ці нарости зверху на камені. Версія друга – це затверділа оотека (яйця) богомола сучасного. Але і це сумнівно, оскільки богомоли свої коробочки з яйцями відкладають на гілки, – розповідає дослідник.
Водночас у науковому описі заказника є підтвердження першої версії – дослідниками було знайдено закам’янілі залишки давньої флори та фауни. Достеменно невідомо, чи справді це трилобіти, щоб знати напевне, необхідно залучити палеонтологів та провести ряд експертиз.
Трилобіти – клас палеозойських морських членистоногих із сплюснутим, овально-видовженим, сегментованим тілом, яке складається з трьох відділів: голова (цефалон), рухомозчленований тулуб (торакс) та хвіст (пігідій). Дуже схожі на сучасних жуків, але моторошніші.
Вимерли трилобіти у середині пермського періоду, тобто понад 200 мільйонів років тому. Тож якщо це справді вони, тоді скелям поблизу Кривого Рогу не один мільйон років.
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