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  • У Запорізької області ФСБ масово проводить обшуки у приватних будинках, – ЦНС

У Запорізької області ФСБ масово проводить обшуки у приватних будинках, – ЦНС

Сьогодні 22:00
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На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули представники російської ФСБ, які почали активно обшукувати приватні будинки місцевих жителів.

Новости Днепра про У Запорізької області ФСБ масово проводить обшуки у приватних будинках, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, особливу увагу окупанти приділяють перевірці особистих документів мешканців.

У разі відсутності російського паспорта вони погрожують арештом та проводять більш прискіпливі обшуки, щоб знайти докази співпраці з українськими партизанами.

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Новости Днепра про У Запорізької області ФСБ масово проводить обшуки у приватних будинках, - ЦНСУкраїнська

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