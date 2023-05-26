У Запорізької області ФСБ масово проводить обшуки у приватних будинках, – ЦНС

На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули представники російської ФСБ, які почали активно обшукувати приватні будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву .

За інформацією ЦНС, особливу увагу окупанти приділяють перевірці особистих документів мешканців.

У разі відсутності російського паспорта вони погрожують арештом та проводять більш прискіпливі обшуки, щоб знайти докази співпраці з українськими партизанами.

Читайте также: