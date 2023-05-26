У Запорізької області ФСБ масово проводить обшуки у приватних будинках, – ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, особливу увагу окупанти приділяють перевірці особистих документів мешканців.
У разі відсутності російського паспорта вони погрожують арештом та проводять більш прискіпливі обшуки, щоб знайти докази співпраці з українськими партизанами.
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