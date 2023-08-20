У Запорізькій області під час ворожого обстрілу загинув снайпер з Дніпропетровщини: було всього 32 роки

Вічна слава!

10 серпня в Запорізькій області під час ворожого артилерійського обстрілу загинув військовослужбовець ЗСУ Ігор Слаква. Йому було всього 32 роки.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Ігор у березні 2022 року мобілізувався до лав ЗСУ. Проходив службу на посаді снайпера.

Він навіки залишиться в нашій пам’яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України, – зазначив Олег Гапіч.

Поховали воїна на центральній площі села Лихівка Кам’янського району.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна слава та пам’ять Герою!

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