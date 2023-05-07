У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській області

Точне місцезнаходження підлітка допомагають встановити волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. Вони просять долучитися до допомоги усіх небайдужих мешканців регіону.
Прикмети: зріст 165 сантиметрів, середньої статури, коричневе волосся, карі очі.
Був одягнений: зелена толстовка, фіолетова кофта під горло, чорні штани, синє взуття.
Особливі прикмети: шрам на правій руці, родима пляма нижче коліна.
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Анна Кравчук
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