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  • У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській області

У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській області

Сьогодні 11:31
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У Запоріжжі розшукують зниклого 14-річного Захарія Ревкова-Вайса. Востаннє він був удома 5 травня о 20:00. Рідні припускають, що підліток може перебувати в Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській області

Точне місцезнаходження підлітка допомагають встановити волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. Вони просять долучитися до допомоги усіх небайдужих мешканців регіону. 

Прикмети: зріст 165 сантиметрів, середньої статури, коричневе волосся, карі очі.

Був одягнений: зелена толстовка, фіолетова кофта під горло, чорні штани, синє взуття.

Особливі прикмети: шрам на правій руці, родима пляма нижче коліна.

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Новости Днепра про У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській областіУкраїнська Новости Днепра про У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській областіРусский

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