У Запоріжжі чоловік застрелив у парку перехожу, після чого покінчив життя самогубством

Сьогодні вранці у Запоріжжі стався надзвичайний випадок. Чоловік застрелив перехожу, а потім покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області.

Стрілянина трапилась сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району. Про це поліції повідомила жінка, яка стала свідком випадку.

Свідок розповіла, що чоловік застрелив перехожу і наразі перебуває поряд.

Коли до підозрюваного стали підходить поліцейські, він вистрілив у себе.

Лікарі намагалися надати допомогу жінці, але вона померла у машині швидкої допомоги.

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