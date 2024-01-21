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У Запоріжжі чоловік застрелив у парку перехожу, після чого покінчив життя самогубством

Сьогодні 15:41
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Сьогодні вранці у Запоріжжі стався надзвичайний випадок. Чоловік застрелив перехожу, а потім покінчив життя самогубством.

Новости Днепра про У Запоріжжі чоловік застрелив у парку перехожу, після чого покінчив життя самогубством

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області.

Стрілянина трапилась сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району. Про це поліції повідомила жінка, яка стала свідком випадку.

Свідок розповіла, що чоловік застрелив перехожу і наразі перебуває поряд.

Коли до підозрюваного стали підходить поліцейські, він вистрілив у себе.

Лікарі намагалися надати допомогу жінці, але вона померла у машині швидкої допомоги.

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Новости Днепра про У Запоріжжі чоловік застрелив у парку перехожу, після чого покінчив життя самогубствомУкраїнська

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