У Запоріжжі чоловік застрелив у парку перехожу, після чого покінчив життя самогубством

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області.
Стрілянина трапилась сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району. Про це поліції повідомила жінка, яка стала свідком випадку.
Свідок розповіла, що чоловік застрелив перехожу і наразі перебуває поряд.
Коли до підозрюваного стали підходить поліцейські, він вистрілив у себе.
Лікарі намагалися надати допомогу жінці, але вона померла у машині швидкої допомоги.
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