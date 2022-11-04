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У закинутому кафе в парку Глоби зникли всі вікна та двері (ФОТО)

Сьогодні 17:07
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В закинутому ресторанчику в парку Глоби зникли вікна та двері.

Новости Днепра про У закинутому кафе в парку Глоби зникли всі вікна та двері (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.

Закинуте кафе в парку Глоби тепер зовсім без вікон та дверей. Абсолютно всі стіни обмальовані незграбними графіті та незрозумілими написами. Колись популярне місце для відпочинку перетворилося в чергову занедбану будівлю.

Новости Днепра про У закинутому кафе в парку Глоби зникли всі вікна та двері (ФОТО)

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни в парку Глоби збиралися зробити масштабну реконструкцію. Тоді мер Дніпра зазначав, що на оновлення багатостраждального парку необхідно два роки. Тут мали би з’явитися парк для Гуліверів та оновлене озеро. Проте через початок російського вторгнення все довелося відкласти до кращих часів.

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Новости Днепра про У закинутому кафе в парку Глоби зникли всі вікна та двері (ФОТО)Українська

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