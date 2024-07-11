У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липня

У медзакладах Дніпра знаходяться 5 поранених внаслідок обстрілу міста. Один з них у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуються вдома.
Про це повідомили у обласній військовій адміністрації, пише “Суспільне”.
У Кривому Розі з 50 постраждалих, в лікарнях перебувають 29 людей. П’ять з них у важкому стані, 24 — у стані середньої тяжкості. Ще 21 поранений лікується вдома.
Нагадаємо, 8 липня окупанти атакували Дніпропетровщину. Поцілили по Кривому Рогу та Дніпрі. Внаслідок удару загинули 12 людей. У містах були пошкоджені підприємства, багатоповерхівка, СТО та житлові будинки. 9 липня у Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблими. Вчора, 10 липня, попрощалися з двома працівницями ГЗК, які загинули внаслідок ракетного удару.
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