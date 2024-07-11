Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липня

У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липня

Сьогодні 13:37
просмотров

У лікарнях Дніпропетровщини досі перебувають 34 постраждалих внаслідок ракетних обстрілів по Дніпру та Кривому Рогу 8 липня.

Новости Днепра про У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липня

У медзакладах Дніпра знаходяться 5 поранених внаслідок обстрілу міста. Один з них у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуються вдома.

Про це повідомили у обласній військовій адміністрації, пише “Суспільне”.

У Кривому Розі з 50 постраждалих, в лікарнях перебувають 29 людей. П’ять з них у важкому стані, 24 — у стані середньої тяжкості. Ще 21 поранений лікується вдома.

Нагадаємо, 8 липня окупанти атакували Дніпропетровщину. Поцілили по Кривому Рогу та Дніпрі. Внаслідок удару загинули 12 людей. У містах були пошкоджені підприємства, багатоповерхівка, СТО та житлові будинки. 9 липня у Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблими. Вчора, 10 липня, попрощалися з двома працівницями ГЗК, які загинули внаслідок ракетного удару.

Читайте також:

Новости Днепра про У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липняУкраїнська Новости Днепра про У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Через підвищену ракетну небезпеку: у Дніпрі перенесли дитячий фестиваль
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    Через підвищену ракетну небезпеку: у Дніпрі перенесли дитячий фестиваль

    У Дніпрі через ракетну небезпеку скасували проведення дитячого фестивалю.

    У Дніпрі пропонували зламати кінцівки, аби уникнути мобілізації: чи допоможе це отримати відстрочку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:21
    У Дніпрі пропонували зламати кінцівки, аби уникнути мобілізації: чи допоможе це отримати відстрочку

    У Дніпрі пропонували за гроші зламати кінцівку, що могло б…

    У Дніпрі до будинку на Робочій завітала змія (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:17
    У Дніпрі до будинку на Робочій завітала змія (ВІДЕО)

    На Робочій помітили змійку, яка заповзла до будинку.

    У Дніпрі двох молодиків на надувному колі унесло течією
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    У Дніпрі двох молодиків на надувному колі унесло течією

    На одному з пляжів Дніпра відпочинок друзів міг закінчитися трагедією.

    Наверх