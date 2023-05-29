У якому стані мешканці Дніпра, які постраждали під час удару Іскандером по медзакладу

26 травня росіяни вдарили по медзакладу в Дніпрі балістичною ракетою типу Іскандер. Внаслідок атаки загинуло четверо, постраждало – 32 людини. Сімох потерпілих ушпиталили до однієї з лікарень. Медики розповіли, в якому вони стані.
Четверо людей вже видужали та готуються до виписки. З ними все добре. Наразі в лікарні залишається троє людей, які ще потребують нагляду лікарів.
Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що встановили особи трьох людей, які досі вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до чотирьох. Усього внаслідок удару постраждала 31 людина, з них двоє – діти 3 та 6 років. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, росіяни вдарили балістичною ракетою типу Іскандер.
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