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  • У якому стані мешканці Дніпра, які постраждали під час удару Іскандером по медзакладу

У якому стані мешканці Дніпра, які постраждали під час удару Іскандером по медзакладу

Сьогодні 15:30
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У лікарні Дніпра досі знаходяться семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по медзакладу.

Новости Днепра про У якому стані мешканці Дніпра, які постраждали під час удару Іскандером по медзакладу

26 травня росіяни вдарили по медзакладу в Дніпрі балістичною ракетою типу Іскандер. Внаслідок атаки загинуло четверо, постраждало – 32 людини. Сімох потерпілих ушпиталили до однієї з лікарень. Медики розповіли, в якому вони стані. 

Четверо людей вже видужали та готуються до виписки. З ними все добре. Наразі в лікарні залишається троє людей, які ще потребують нагляду лікарів. 

Серед тих, хто ще перебуває в лікарні – 52-річна Алла. У жінки відкрита черепно-мозкова травма, множинні рани голови, переломи кісток обличчя і важке поранення обох очей. Наразі вона в реанімації в стабільному стані. Пацієнтка йде на поправку, але медики зазначають, що попереду важкий шлях до повного одужання, адже жінці необхідно відновлювати зір. 
 
Один із постраждалих – 44-річний лікар Сергій. У чоловіка важка травма голови, поранення обличчя, з якого діставали відламки, перфорація барабанної перетинки та перелом стегнової кістки. Поранення важкі, але медик сподівається, що зможе якнайшвидше повернутися до роботи та надавати допомогу іншим. 
 
Під час атаки постраждав 80-річний дідусь, який вийшов за водою та опинився неподалік від епіцентру вибуху. На жаль, чоловік втратив одну руку. Медики кажуть, що незважаючи на це, пенсіонер бадьоро тримається і вірить в перемогу. 
 

Новости Днепра про У якому стані мешканці Дніпра, які постраждали під час удару Іскандером по медзакладу

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що встановили особи трьох людей, які досі вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до чотирьох. Усього внаслідок удару постраждала 31 людина, з них двоє – діти 3 та 6 років. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, росіяни вдарили балістичною ракетою типу Іскандер.

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Новости Днепра про У якому стані мешканці Дніпра, які постраждали під час удару Іскандером по медзакладуУкраїнська

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