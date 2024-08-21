У якому магазині Дніпра у 70-х можна було купити планетохід та катер: унікальне фото

У Дніпрі працює велика кількість різних магазинів: від супермаркетів до спеціалізованих торгових точок, де можна купити різні товари. Наповнення товарами супермаркетів таке, що, зайшовши за продуктами, вийти звідти можна з канцтоварами, м'якими іграшками та дитячими конструкторами.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати де в Дніпрі був дитячий магазин, в якому можна було купити різні дитячі машинки і механізми на радіокеруванні.

Магазин «Буратіно» у Дніпрі знаходився на центральному проспекті та спеціалізувався на дитячих іграшках. Але не на всіх: від плюшевих ведмедиків до лялечок, а виключно на тих, де був «технічний» бік. Наприклад, фільмоскопи, радіокеровані планетоходи, зменшені копії автомобілів і громадського транспорту, катери та багато іншого. Частина іграшок продавалася в розібраному вигляді, як конструктор, і новоспеченому власнику треба було їх збирати.

«Мені запам’яталося з дитинства – купив у ньому модель катера «малий мисливець», щоправда, так і не зібрав», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Литвиненко.

У магазині було кілька невеликих «відділів» – стелажів, де було виставлено певні іграшки. Діти часто перекручували його назву і називали «Буратіно» з наголосом на останньому складі.

«Скільки емоцій у дитинстві. Частина іграшок так і залишилося в дитячих мріях – вони були досить дорогими – ціна сягала кількох десятків рублів. Що могли – батьки мені там купували. Пам’ятаю, досить довго користувався фільмоскопом із плівками. Плівки з мультиками купували також у цьому магазині, а вдома влаштовували цілий кіносеанс», – згадує мешканець Дніпра Василь Горбач.

Магазин на центральному проспекті відкрився наприкінці 1960-х років і працював кілька десятків років.

«Я там купила маленькі пластикові машинки – громадський транспорт, автобуси, трамваї та мотоцикл із коляскою. Це був пакетик із десятком автотехніки червоного кольору. Дуже вона мені подобалася, але все було таке дрібне, що швидко загубилося», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Юлія Зекревська.

У 1990-х роках магазин «Буратіно» закрився.

фото: група «Ностальгія по Дніпру»

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