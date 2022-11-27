У Washington Post опублікували фото з поховання дводенного хлопчика, якого вбила російська ракета

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Видання, відоме на весь світ Washington Post опубліковало кадри з поховання дводенного хлопчика, який загинув від ракетного удару по Вільнянську.
Хлопчика хотіли назвати Сергієм, у родині Марії Каменецької та Віталія Подлянова це була четверта, довгоочікувана дитина.
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