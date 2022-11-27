У Washington Post опублікували фото з поховання дводенного хлопчика, якого вбила російська ракета

Три дні тому окупанти варили ракетою по пологовому будинку в місті Вільнянськ. Там загинув хлопчик, який прожив усього два дні.

Видання, відоме на весь світ Washington Post опубліковало кадри з поховання дводенного хлопчика, який загинув від ракетного удару по Вільнянську.

Хлопчика хотіли назвати Сергієм, у родині Марії Каменецької та Віталія Подлянова це була четверта, довгоочікувана дитина.

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