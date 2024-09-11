У ВР пропонують скасувати золоті та срібні медалі у школах

У ВРУ визнали недоцільним виготовлення золотих та срібних медалей, бо це шкодить держбюджету.

Комітетом освіти, науки та іновацій Верховної Ради України було визнано недоцільним виготовлення медалей за кошти держбюджету учням, які закінчують школу “на відмінно”.

Про це йдеться у публікації секретарки комітету Наталії Піпи на її сторінці у Facebook.

За її словами, кількість медалей не відображає якості освіти.

За 5 років було виготовлено більше 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили в два рази більше ніж у 2020, хоча рівень знань і кількість учнів – зменшилась, – пише нардепка.

Як зазначає Наталія Піпа, витрати на виготовлення срібних та золотих медалей значно шкодить державному бюджету. Також зазначає, що запит на золоті медалі на 2025 рік становив майже 4,6 мільйонів гривень, а на срібні – більше 1 мільйону.

За останні роки, розповідає Наталія Піпа, медалі не надали ніяких переваг при вступ до вишу.

Ця застаріла практика медалей розповсюджена у пострадянському просторі, в тому числі РФ. Нехай там і залишається! – Зауважила нардеп.

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