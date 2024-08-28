У водоймах Дніпропетровщини знову зафіксували холероподібний вібріон: де купатися небезпечно - Днепр Инфо
У водоймах Дніпропетровщини знову зафіксували холероподібний вібріон: де купатися небезпечно
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Сегодня 10:34

У деяких водоймах Дніпропетровщини купатися небезпечно.

Новости Днепра про У водоймах Дніпропетровщини знову зафіксували холероподібний вібріон: де купатися небезпечно

У деяких водоймах Дніпропетровщини знову виявили збудник захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Про це йдеться у публікації Дніпропетровського обласного ЦКПХ. 

За період з 16 по 22 серпня було проведено дослідження на холеру у водоймах: 51 проба з об’єктів довкілля, у тому числі 20 проб води з відкритих водоймищ та 31 проба стічної води. На щастя, збудників хвороби виявлено не було, однак знову зафіксували вібріон, який викликає захворювання на ГКІ. 

Тому купатися небезпечно наразі у цих місцевостях:

  • р. Кільчень в зоні відпочинку в межах м. Підгороднє;
  • р. Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку Придніпровський»;
  • р.Дніпро в межах  спортбази  Мандриківська коса.

Нагадаємо, що у зв’язку із воєнним станом пляжі на території всієї України офіційно не відкриті. Тому плавати у будь-яких водоймах нині заборонено

Всі результати інших досліджень води знаходяться у межах норми або без аномальних змін. 

Загалом минулого тижня зареєстрували 136 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, що більше рівня попереднього тижня на 8%. 

Спалахів інфекційних хвороб протягом звітного тижня не зареєстровані. 

Нагадаємо, у Дніпрі зафіксували випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRT.

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Новости Днепра про У водоймах Дніпропетровщини знову зафіксували холероподібний вібріон: де купатися небезпечноУкраїнська

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