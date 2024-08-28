У деяких водоймах Дніпропетровщини знову виявили збудник захворювання на гостру кишкову інфекцію.
Про це йдеться у публікації Дніпропетровського обласного ЦКПХ.
За період з 16 по 22 серпня було проведено дослідження на холеру у водоймах: 51 проба з об’єктів довкілля, у тому числі 20 проб води з відкритих водоймищ та 31 проба стічної води. На щастя, збудників хвороби виявлено не було, однак знову зафіксували вібріон, який викликає захворювання на ГКІ.
Тому купатися небезпечно наразі у цих місцевостях:
Нагадаємо, що у зв’язку із воєнним станом пляжі на території всієї України офіційно не відкриті. Тому плавати у будь-яких водоймах нині заборонено.
Всі результати інших досліджень води знаходяться у межах норми або без аномальних змін.
Загалом минулого тижня зареєстрували 136 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, що більше рівня попереднього тижня на 8%.
Спалахів інфекційних хвороб протягом звітного тижня не зареєстровані.
Нагадаємо, у Дніпрі зафіксували випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRT.
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