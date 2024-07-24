У водоймах Дніпропетровщини виявили вібріон, який викликає ГКІ: список місцевостей

Про санітарно-епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області за період з 12 липня по 18 липня 2024 року повідомили у Дніпропетровскому обласному ЦКПХ.
Загалом показники захворюваності населення області відповідають сезонним рівням.
Захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на міжсезонному рівні – за тиждень зареєстровано 3359 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій.
COVID-19 – зареєстровано 148 випадків, з них дітей до 17 років – 27 осіб. Летальні випадки не зареєстровані.
Кашлюк – за тиждень зафіксовано 9 випадків підозри на захворювання, в тому числі 6 поодиноких випадків та 3 випадки підозри на кашлюк у дітей з однієї родини з Васильківської територіальної громади.
Сказ серед тварин – в медзаклади звернулося 8 постраждалих, з них 1 дитина. Всі отримають необхідну лікувальну-профілактичну імунізацію.
В усіх перевірених водоймах Дніпропетровщини збудників холери знайдено не було.
Однак у 5-ти пробах прісної води водоймищ виявили вібріон не О1 групи, який не викликає захворювання на холеру, але може викликати гостру кишкову інфекцію.
Місцевості, в яких купатися небезпечно:
Зауважимо, що у зв’язку із воєнним станом купатися у будь-яких відкритих водоймах заборонено.
Нагадаємо, раніше ми писали про “ознаки стійкого фекального забруднення”: у Дніпрі перевірили воду на неофіційних пляжах.
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