У вівторок у Дніпрі три трамваї змінять маршрут: не чекайте на зупинці дарма

Сьогодні, 1 серпня, у Дніпрі трамваї №18, №19 та №12 змінять маршрут.
Так, з 9:30 до 15:30 трамваї №18 та №19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Передової – без заїзду на ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Миру.
Трамваї №12 працюватимуть за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського – без заїзду на пл. Старомостову. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.
Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.
Враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12, сьогодні працює тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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